Thiago Dantas leva planejamento educacional de Salvador a evento nacional de Educação em Brasília

Encontro da organização Todos Pela Educação aconteceu na capital federal

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 06:30

Encontro aconteceu nesta quinta-feira (11)
Encontro aconteceu nesta quinta-feira (11) Crédito: Divulgação

É preciso repensar todas as políticas públicas até que elas sejam favoráveis para o processo educacional. Assim pensa o secretário da Educação de Salvador, Thiago Dantas. O titular da pasta participou do evento “Educação como Prioridade: 2º Encontro de Prefeitos e Prefeitas de capitais e grandes cidades”, realizado nesta quinta-feira (11) em Brasília.

No encontro, uma iniciativa da organização Todos Pela Educação, o secretário falou sobre o planejamento estratégico que elaborou para a educação na capital baiana, em que pautava melhores práticas educacionais para a cidade.

“Nós participávamos do planejamento da prefeitura e fazíamos o nosso em paralelo”, disse o secretário, durante o painel “Da promessa ao plano, do plano à execução”. Com o planejamento, a prefeitura passou a controlar gastos com mais eficiência, selecionar de maneira técnica as equipes que compõem a secretaria e direcionar melhor as tarefas de cada um.

“O que eu tenho ouvido bastante é que isso nunca tinha acontecido antes na secretaria, que estratégia era um plano de gabinete. Em algum momento alguém falava um número, provavelmente uma meta de IDEB ou de anos iniciais, anos finais, distorção idade-série. Palavras relacionadas a indicadores, mas sem conectar com o fazer de cada uma daquelas lideranças da secretaria que são tão importantes para que tudo isso dê certo”, relembrou.

O encontro reuniu prefeitos e secretários de educação de diversas cidades Brasil afora, além de autoridades como o ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab. Também estava presente o vice-prefeito e secretário de educação de Feira de Santana, Pablo Roberto Gonçalves – única cidade baiana além de Salvador no encontro. Dantas representou a capital baiana, uma vez que o prefeito Bruno Reis, antes confirmado, teve uma urgência na agenda e não pôde comparecer.

De acordo com o secretário, eventos como esse são essenciais para levar as ações de Salvador para outras cidades e também para aprender e adotar feitos dessas outras cidades.

“A gente está falando aqui das 46 maiores redes municipais. São redes que têm desafios comuns. Salvador trouxe o exemplo de como foi estruturado um planejamento para o segundo ciclo do governo do prefeito Bruno Reis, e a grande felicidade de participar dessas trocas é perceber as redes municipais que têm grandes exemplos de políticas integradas, como as que estão vindo de municípios do Ceará, por exemplo, que trazem grandes exemplos em alfabetização. E então, depois daqui, a gente busca conversar e entender como ajustar nossas implementações para escolher o melhor caminho”, disse ao CORREIO.

