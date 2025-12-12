CRIME

Casal suspeito de desviar mais de meio milhão de reais é preso em Salvador

Um dos envolidos era funcionário do local

Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 06:35

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Um casal investigado por desviar cerca de R$ 600 mil de duas indústrias do setor de fabricação de plástico foi preso pela Polícia Civil da Bahia nesta quinta-feira (11), em Salvador.

A ação foi realizada por equipes da 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho, com apoio de policiais da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pernambués), que cumpriram mandados de prisão preventiva por furto e associação criminosa no bairro do Cabula.

As investigações começaram após o registro de boletim de ocorrência feito pelos proprietários das empresas, que denunciaram o desvio expressivo de valores praticado pela funcionária e pelo companheiro dela. Com base nas informações apuradas, as equipes da 22ª DT seguiram a rota dos suspeitos, o que permitiu localizá-los e efetuar a prisão.

Após a captura, o casal foi levado para a Polícia Interestadual (Polinter), onde os mandados foram formalizados. Eles permanecem à disposição do Poder Judiciário.