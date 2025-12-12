ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta sexta (12 de dezembro) anuncia prosperidade: 3 signos entram em fase de fortuna e abundância

A sorte está em expansão e tudo o que foi semeado com esforço começa a dar retorno

Fernanda Varela

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (12), o Anjo da Guarda traz uma energia poderosa ligada à prosperidade e ao merecimento. O universo começa a movimentar oportunidades que vão além do financeiro, é um tempo de abundância em todos os sentidos, em que a vida material se alinha ao equilíbrio emocional e à fé em si mesmo.

A sorte está em expansão e tudo o que foi semeado com esforço começa a dar retorno. Para três signos em especial, o Anjo da Guarda abre caminhos de crescimento, ganhos inesperados e vitórias que mudam o rumo dos próximos meses.

Sagitário

A energia do anjo ativa sua força de realização. Negócios, parcerias e investimentos ganham impulso e resultados concretos. Uma notícia boa ligada ao dinheiro pode chegar ainda nesta semana. Use a estabilidade emocional para planejar com sabedoria.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5

Escorpião

O Anjo da Guarda traz recompensa por cada detalhe que você cuidou com paciência e persistência. O reconhecimento vem acompanhado de ganhos reais, seja um aumento, um novo projeto ou uma solução financeira que parecia distante. Confie no merecimento.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Capricórnio

A fortuna se manifesta de forma prática e segura. O anjo te guia para escolhas certeiras e para uma fase em que seus talentos finalmente são valorizados. A energia deste dia favorece contratos, conquistas profissionais e estabilidade duradoura.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5