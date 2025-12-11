R$ 100 mil: veja quem venceu o último sorteio do ano da Nota Premiada Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 21:41
Foi sorteada nesta quinta-feira (11) a última edição do Nota Premiada Bahia em 2025. Um morador de Salvador faturou o prêmio principal de R$ 100 mil. Além dele, outros 55 soteropolitanos ganharam prêmios de R$ 10 mil. No interior, 35 pessoas também foram premiadas com R$ 10 mil, com destaque para Feira de Santana, Itabuna, Lauro de Freitas e Simões Filho. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão.
De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), os vencedores desta edição estão distribuídos em 23 municípios, sendo eles: Salvador, Amargosa, Valença, Livramento de Nossa Senhora, Vitória da Conquista, Simões Filho, Itabuna, Barreiras, Dias d'Àvila, Ipiaú, Lauro de Freitas, Camaçari, Teixeira de Freitas, Guanambi, Santo Antônio de Jesus, Eunápolis, Ilhéus, Senhor do Bonfim, Várzea da Roça, Porto Seguro, Jequié, Feira de Santana e Itacaré.
Veja quem foram os ganhadores do último sorteio da Nota Premiada
O próximo sorteio será realizado no dia 29 de janeiro. Serão mais 91 prêmios, dos quais 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para concorrer às premiações, é necessário estar inscrito na campanha e colocar o CPF nas notas fiscais de compras realizadas até o dia 30 de novembro.
Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.
Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas entre as vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta atualmente com 535 instituições ativas e regulares. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses no valor de R$ 5 milhões para as entidades do Sua Nota é um Show de Solidariedade.