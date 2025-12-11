TURISMO

É a Bahia! Fluxo de turistas de fora do país para o estado aumenta 50% em um ano

Bahia é líder na Região Nordeste em número de chegadas

Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 18:23

Praia do Porto da Barra atrai turistas em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) divulgou que a Bahia segue na dianteira do crescimento do turismo internacional no Nordeste. De janeiro a novembro deste ano, o estado recebeu 187.997 visitantes de outros países — um aumento de 50,15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando cerca de 125 mil turistas desembarcaram em solo baiano.

O bom desempenho se repetiu em novembro, mês em que a Bahia registrou 21.517 chegadas internacionais, alta de 14,48% na comparação com o mesmo mês de 2024. Os dados são da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o avanço expressivo reflete a força da diversidade cultural, gastronômica, religiosa e dos destinos baianos. “É uma satisfação celebrar o abraço que a Bahia dá e recebe do mundo. Um aumento de 50% não é apenas estatística — é emprego, renda e desenvolvimento para o povo baiano”, afirmou.

Entre os principais emissores de turistas para o estado estão a Argentina, com 82.132 chegadas e crescimento de 59%; Portugal, com 19.953 desembarques (+47,52%); Uruguai, com 16.770 visitantes (+26,54%); França, com 15.042 turistas (+168,47%); e Itália, com 11.271 viajantes (+41,95%).

Desempenho nacional

No cenário nacional, o Brasil também apresentou forte crescimento. Entre janeiro e novembro, o país recebeu 8.390.708 turistas internacionais — alta de 40,6% em relação ao mesmo período de 2024. Só em novembro, foram 704.159 visitantes, o melhor resultado do mês em toda a série histórica. A expectativa é encerrar 2025 com mais de 9 milhões de entradas internacionais.