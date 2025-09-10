Acesse sua conta
Dois destinos baianos aparecem na Forbes como apostas do turismo de luxo no Brasil

A seleção aponta para um novo perfil de turismo de luxo

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:14

Corumbau
Corumbau Crédito: Divulgação

A Bahia segue em alta entre os viajantes mais exigentes do Brasil e do mundo. A publicação internacional Forbes destacou, em matéria desta segunda-feira (8), cinco destinos brasileiros que estão na mira dos jet setters, segundo curadoria da conceituada agência de viagens Teresa Perez Tours - e dois deles são baianos: a Chapada Diamantina e o vilarejo de Corumbau, no sul do estado.

A seleção aponta para um novo perfil de turismo de luxo: experiências sofisticadas em meio à natureza bruta, com alta gastronomia, hospedagens exclusivas e atividades que combinam aventura, introspecção e autenticidade cultural.

Chapada Diamantina: luxo entre cânions e cachoeiras

Chapada Diamantina
Chapada Diamantina Crédito: Divulgação

Conhecida por suas paisagens cinematográficas, a Chapada Diamantina se consolida como destino de luxo para quem busca refúgio e reconexão com a natureza. Destaque para o Hotel Canto das Águas, em Lençóis, com conceito de “hotel galeria”, ambiente de serenidade e integração com o Rio Lençóis e o centro histórico da cidade.

Com obras de arte espalhadas pelas áreas comuns e quartos recém-reformados, o hotel é ideal para casais e viajantes solo que desejam combinar o conforto da hotelaria com dias de trilhas, banhos de cachoeira e céu estrelado.

Corumbau: exclusividade e mar cristalino no extremo sul da Bahia

Com 15 quilômetros de praias praticamente desertas, Corumbau é um dos segredos mais bem guardados do litoral baiano - mas cada vez mais presente no radar do turismo de alto padrão. Localizado entre o mar e o rio Corumbau, o Fazenda São Francisco é o destaque da região: um refúgio sofisticado que oferece pensão completa, privacidade absoluta e experiências como mergulho nos corais, passeios de barco e observação de baleias jubarte, entre julho e setembro.

O vilarejo se tornou destino disputado para lua de mel, viagens românticas e cerimônias intimistas de renovação de votos, sem abrir mão do contato com a natureza e da elegância nos detalhes.

Outros destinos na lista

Além dos dois destinos baianos, completam a lista os Lençóis Maranhenses (MA), os cânions de Cambará do Sul (RS) e a praia do Preá (CE), próxima a Jericoacoara, conhecida como a “Disney” do kitesurfe.

A tendência observada é clara: os viajantes de luxo estão buscando vivências únicas em meio a paisagens preservadas, com serviço impecável e hospitalidade de alto nível.

