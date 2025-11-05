NOVIDADE

Marinha do Brasil promove evento inédito gratuito sobre tecnologia naval em Salvador

Inscrições estão abertas

Maysa Polcri

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:01

Base Naval de Aratu Crédito: Divulgação

A Base Naval de Aratu, em Salvador, recebe a primeira edição do Aratu Maritime Unmanned Systems Simulation (Aramuss-2025) entre os dias 10 e 14 de novembro. O evento gratuito, promovido pelo Comando do 2º Distrito Naval (Com2°DN), vai reunir as principais tecnologias voltadas à operação de sistemas autônomos embarcados nos navios da Marinha do Brasil.

Com foco em Inteligência Artificial (IA) e robótica aplicada ao ambiente marítimo, a Aramuss tem como objetivo estimular pesquisas e promover a integração entre profissionais, pesquisadores, estudantes e entusiastas da área de veículos não tripulados. Um dos principais temas abordados será a guerra de minas, com demonstrações de drones especializados na detecção e identificação de artefatos explosivos.

A programação inclui ainda as últimas tendências em tecnologia militar, além de workshops, palestras e mesas-redondas com especialistas, que discutirão temas como legislação, segurança e aplicações civis de drones.

O evento antecede a MINEX-25, tradicional exercício de Guerra de Minas, que ocorrerá entre os dias 17 e 19 de novembro, sob coordenação do Comando da Força de Minagem e Varredura.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Even3. Veja aqui.

Programação

• 11/11 – Exposição de projetos, demonstrações de veículos não tripulados (marítimos e aéreos) e workshop com palestras abertas ao público, nas instalações do SSN-2 e da BNA.