Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marinha do Brasil promove evento inédito gratuito sobre tecnologia naval em Salvador

Inscrições estão abertas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15:01

Base Naval de Aratu
Base Naval de Aratu Crédito: Divulgação

A Base Naval de Aratu, em Salvador, recebe a primeira edição do Aratu Maritime Unmanned Systems Simulation (Aramuss-2025) entre os dias 10 e 14 de novembro. O evento gratuito, promovido pelo Comando do 2º Distrito Naval (Com2°DN), vai reunir as principais tecnologias voltadas à operação de sistemas autônomos embarcados nos navios da Marinha do Brasil.

Com foco em Inteligência Artificial (IA) e robótica aplicada ao ambiente marítimo, a Aramuss tem como objetivo estimular pesquisas e promover a integração entre profissionais, pesquisadores, estudantes e entusiastas da área de veículos não tripulados. Um dos principais temas abordados será a guerra de minas, com demonstrações de drones especializados na detecção e identificação de artefatos explosivos.

A programação inclui ainda as últimas tendências em tecnologia militar, além de workshops, palestras e mesas-redondas com especialistas, que discutirão temas como legislação, segurança e aplicações civis de drones. 

O evento antecede a MINEX-25, tradicional exercício de Guerra de Minas, que ocorrerá entre os dias 17 e 19 de novembro, sob coordenação do Comando da Força de Minagem e Varredura.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Even3. Veja aqui

Programação 

• 11/11 – Exposição de projetos, demonstrações de veículos não tripulados (marítimos e aéreos) e workshop com palestras abertas ao público, nas instalações do SSN-2 e da BNA.

• 12 e 13/11 – Simulações embarcadas exclusivas para expositores e convidados.

Mais recentes

Imagem - Por que a areia da praia da Barra está preta? Entenda

Por que a areia da praia da Barra está preta? Entenda
Imagem - Bruno Reis recebe Emmanuel Macron na abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil

Bruno Reis recebe Emmanuel Macron na abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil
Imagem - Participantes do ENEM terão gratuidade no metrô de Salvador

Participantes do ENEM terão gratuidade no metrô de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos