Miss Suéter abre o Verão com baile-show na Casa Rosa

Banda estreia no espaço no dia 7 de novembro, às 22h, com participações especiais de Manuela Rodrigues e Dão Black

Wladmir Pinheiro

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:26

Banda Miss Suéter Crédito: Reprodução

A banda Miss Suéter faz a abertura dos ensaios para o Verão com o baile-show no Pátio Viração, na Casa Rosa nesta sexta-feira (7), às 22h. A festa terá participaçõse de Manuela Rodrigues e Dão Black. Os ingressos custam a partir de R$ 30, com 20% de desconto para assinantes do Clube Correio.

A Miss Suéter promete um espetáculo de prazer, picardia e diversão com versões de Pepeus, Marinas, Ritas, Caetanos, Frenéticas e afins. O repertório mistura clássicos e surpresas, em uma celebração da música brasileira das décadas de 1970 e 1980.

A banda, formada em Salvador em 2009 e reativada com força total em 2024, abre portas para a diversidade sonora e estética que marcou a época: latinidades, brasileirices, new wave, vanguardice tropical, o sonho do clipe no Fantástico, patins, chacretes, topless e armações ilimitadas, um passeio entre o pop, o frevo, o samba e o rock.

Miss Suéter Baile Show

Quando: 7 de novembro (sexta-feira), 22h

Onde: Pátio Viração, Casa Rosa (Praça Colombo, 106, Rio Vermelho)

Quanto: 1º lote: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) |

2º lote: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Classificação indicativa: 18 anos