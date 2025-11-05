Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dez empresas são processadas por falsos consórcios na Bahia

Ministério Público ajuizou ações civis públicas contra as empresas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:20

Sede Ministério Público da Bahia
Sede Ministério Público da Bahia Crédito: Divulgação MPBA

Dez empresas investigadas por práticas de oferta enganosa de produtos e serviços financeiros foram processadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). As ações civis públicas solicitam desde a suspensão das atividades de empresas envolvidas até bloqueio de bens, devolução em dobro dos valores pagos e correção das práticas comerciais. Entre as organizações alvo do processo estão as responsáveis pelas plataformas OLX, ZAP Imóveis e Viva Real.

De acordo com o MP-BA, as empresas envolvidas prometiam financiamentos ou cartas de crédito contempladas, mas firmavam contratos de consórcio ou de suposta consultoria financeira, enganando consumidores. A denúncia aponta ainda que as empresas violaram direitos básicos como a boa-fé, a transparência e o direito à informação.

Leia mais

Imagem - Idosa perde R$ 250 mil após ser vítima dos golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”

Idosa perde R$ 250 mil após ser vítima dos golpes do “estelionato espiritual” e do “falso consórcio”

Imagem - 15 pessoas são presas em Salvador por golpe do falso consórcio

15 pessoas são presas em Salvador por golpe do falso consórcio

Imagem - Golpe do consórcio: quatro suspeitos de estelionato são presos na Avenida Paralela

Golpe do consórcio: quatro suspeitos de estelionato são presos na Avenida Paralela

Uma das ações foi movida contra a JMR Conglomerado de Negócios Ltda. (Grupo Select) e a Coimex Administradora de Consórcios S.A. (MYCON), por supostamente anunciar falsos financiamentos e incluir consumidores em consórcios sem aviso claro. Na ação, o MP-BA solicitou a suspensão das atividades da JMR, a devolução em dobro dos valores pagos e a correção dos contratos da Coimex conforme regras do Banco Central.

Outra ação foi ajuizada contra a AS Consultoria Ltda., também ligada à Coimex e à plataforma Viva Real, por enganar consumidores com promessas de financiamento e impor cláusulas abusivas em contratos. A promotora Joseane Suzart pediu à Justiça que condene as empresas a deixarem de atuar de forma irregular, pararem de enviar mensagens abusivas e cumprirem as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Em outro caso, a empresa Infinitcon Ltda., com apoio da Coimex e da plataforma ZAP Imóveis, foi acusada de atuar de formas semelhantes. O Ministério Público da Bahia solicitou o bloqueio de bens da Infinitcon e de seus sócios, além da suspensão de suas atividades e adequação dos contratos.

Outras ações tratam de práticas parecidas, envolvendo as empresas CN Soluções, Consil Brasil Investimentos (Consil), Souza Neto Soluções (GR Soluções), Newcred Consultoria, Otimiza Consórcios, CNP Consórcios, Disal Administradora de Consórcios, DF Agenciador de Negócios e Consórcios e DL Finanças. Todas foram acionadas por induzirem consumidores ao erro, com promessas de financiamentos rápidos ou contemplações imediatas que nunca se concretizavam.

Uma das ações é contra a Bom Negócio Atividades de Internet Ltda., responsável pelas plataformas OLX, ZAP Imóveis e Viva Real. Investigações apontaram que a empresa não adota protocolos de segurança e permite a veiculação repetida de anúncios fraudulentos. O MP-BA pede que a empresa seja obrigada a verificar a idoneidade dos anunciantes e a assumir responsabilidade pelos conteúdos enganosos publicados.

Em nota, o grupo OLX informou que bloqueou os perfis ao tomar conhecimento dos fatos e que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as apurações.

Mais recentes

Imagem - Por que a areia da praia da Barra está preta? Entenda

Por que a areia da praia da Barra está preta? Entenda
Imagem - Bruno Reis recebe Emmanuel Macron na abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil

Bruno Reis recebe Emmanuel Macron na abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil
Imagem - Participantes do ENEM terão gratuidade no metrô de Salvador

Participantes do ENEM terão gratuidade no metrô de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos