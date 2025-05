CRIME

Golpe do consórcio: quatro suspeitos de estelionato são presos na Avenida Paralela

Cerca de 20 pessoas alegaram que foram vítimas do esquema

De acordo com a Polícia Militar, os agentes da 82ª Companhia Independente foram acionados por um homem, que alegou ter feito um contrato de consórcio com uma empresa, mas não havia recebido o bem previsto nem teve ressarcimento do valor investido. >