CRIME

Cinco pessoas são presas por 'golpe do consórcio' em Salvador após denúncia de influenciador

Influencer chegou a pagar por um imóvel na Boca do Rio, mas nunca recebeu

As investigações começaram após denúncias feitas por um influenciador digital, que alertou sobre um grupo que atuava com anúncios fraudulentos em aplicativos. As vítimas eram convencidas a visitar supostos imóveis e, em seguida, pressionadas a pagar "taxas administrativas" sem nunca receberem documentação que comprovasse a negociação. A modalidade é conhecida como "golpe do consórcio".>

O influenciador, que não teve nome divulgado, relatou em sua denúncia que entrou em contato com a empresa no fim de 2023, quando buscar por imóveis na internet. Ele buscava um apartamento maior para se mudar. O contato inicial foi por um aplicativo de viagem e ele foi convidado para conhecer a sede da empresa, no Itaigara. Ele também visitou dois apartamentos, no Imbuí e Boca do Rio. Ele fez a escolha pelo endereço na Boca do Rio, em um prédio com piscina e área gourmet, e pagou uma entrada, mas o imóvel não era liberado, nem quando a compra já estava quase totalmente paga. Se sentindo lesado, ele foi à polícia. >