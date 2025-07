CRIME

Ajudante de pedreiro é morto após brigar com padrasto na Bahia

Homem foi morto no bairro Nova Califórnia, em Itabuna

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de julho de 2025 às 16:51

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um servente de obras foi encontrado morto na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, no último domingo (13). Segundo informações da Polícia Civil, ele foi morto no bairro Nova Califórnia, na Travessa Bela Vista. >

O caso foi registrado pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna). A vítima foi identificada como Cleiton Santos Carneiro, de 40 anos. Segundo as informações oficiais, testemunhas relataram que a vítima havia discutido com uma familiar, e o companheiro dela foi em busca de Cleiton, atirando contra ele.>

Informações da TV Santa Cruz apontam que o familiar trata-se do padrasto da vítima. Os dois teriam discutido por conta de desavenças entre Cleiton e a mãe. >