CRIME ORGANIZADO

Fortuna do tráfico: líder e fundador da Katiara acumulou milhões; veja fotos

Facção tem como quartel-geral a cidade de Nazaré

Bruno Wendel

Publicado em 14 de julho de 2025 às 09:00

Roceirinho fez fortura com o tráfico na Bahia Crédito: SSPBA

Com o tráfico de drogas, Roceirinho ficou milionário. Em 2013, quando cumpria pena no complexo penitenciário da Mata Escura, o líder da Katiara foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Ele teve bloqueados e sequestrados bens móveis, imóveis e valores estimados em R$ 2,5 milhões. >

Na ocasião, o líder da Katiara era dono de uma casa em Jacuípe, no Litoral Norte, de apartamentos em Lauro de Freitas e Aracaju, de uma fazenda no interior baiano e de diversos veículos. Todos os bens, adquiridos com dinheiro do crime, estavam em nome de laranjas, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).>

Segundo a polícia, o traficante foi o mandante, em 2010, de uma chacina que matou cinco pessoas da mesma família na Barra do Gil, em Itaparica. Ele também mandou executar o ex-comparsa Edson Conceição, que lhe devia R$ 30 mil.>

Território>

Até meados de 2018, Roceirinho, mesmo dentro do presídio (leia mais abaixo), tinha total controle do Recôncavo Baiano, área formada por 20 municípios na Baía de Todos-os-Santos. Além de Nazaré, berço da Katiara, cidades como Santo Antônio de Jesus, Maragogipe, Salinas da Margarida, Vera Cruz e Santo Amaro da Purificação eram consideradas suas principais fontes de renda. No entanto, após se consolidar como a maior organização criminosa de Salvador e Região Metropolitana, e iniciar seu processo de expansão para o inteiro do estado, o BDM, muito mais violento, porque estava bem mais armado – nesta época, recebia total apoio do Primeiro Comando da Capital (PCC), leia-se armas e táticas de guerra –, começou a tomar territórios. >

Em 2020, o Comando Vermelho chegou à Bahia por Salvador e rapidamente se espalhou pela RMS e chegou ao Recôncavo, região que três anos depois serviu como porta de entrada para a arquirrival do CV, a também carioca Terceiro Comando Puro (TCP), que tem parceria com o BDM. Hoje, com exceção de Nazaré, as demais cidades a Katiara divide o espaço com outras facções ou simplesmente não tem mais, com é o caso de Santo Amaro da Purificação, atualmente fatiado pelo CV e o BDM/TCP. Essa quantidade de grupos armados tem cada vez mais impulsionado a expansão da extrema violência na região. Entre os dias 14 e 18 de junho deste ano, foram registrados três casos de esquartejamento. >

Já em Salvador, a Katiara está presente, mas não de forma totalitária, em Valéria, Águas Claras e alguns bairros dentro de Cajazeiras. >