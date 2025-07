CADÊ O SOL

Quando vai parar de chover tanto em Salvador? Confira previsão

Período mais chuvoso é entre abril e julho; capital registrou menor temperatura do ano

Esther Morais

Publicado em 14 de julho de 2025 às 11:57

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Quando é que essa chuva vai parar?", a pergunta frequente entre os soteropolitanos tem uma resposta: a tendência é que o tempo comece a firmar entre o fim de julho e o início de agosto, com dias mais secos e ensolarados. >

Segundo o meteorologista e especialista em Meio Ambiente do Inema, Aldirio Almeida, a mudança deve ser percebida em breve. “Historicamente, a segunda quinzena de julho já marca uma transição. Em agosto, é comum termos um tempo mais seco e ensolarado, embora ainda possam ocorrer pancadas esparsas, típicas do nosso litoral”, afirma.>

Salvador costuma ter seu período mais chuvoso entre abril e julho, com pico em maio. Neste ano, o mês de maio registrou chuvas acima da média, e junho ficou dentro da normalidade. >

Leia mais Noventa e uma cidades na Bahia estão sob alerta de chuvas intensas; saiba quais

Já julho, apesar de ainda estar dentro dos padrões, apresenta uma frequência maior de dias chuvosos: dos 14 primeiros dias do mês, 11 já tiveram precipitação acima de 1 mm - em um mês típico, esse número costuma ser alcançado em 17 dias no total. "Esse período com uma frequência de dias com chuva está acima do padrão climatológico para julho, ou seja, foge da média", ressalta o especialista.>

A capital ainda registrou a menor temperatura do ano na última quinta-feira (10), com 18,9ºC. Nos últimos três dias as mínimas chegam até 19,5 ºC, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Nesta segunda-feira (14), a mínima foi registrada na estação meteorológica de Valéria: 19,7 ºC.>