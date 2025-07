SALVADOR

Justiça autoriza redução de jornada com salário integral para bancário que tem filho autista

Funcionário entrou na Justiça após banco negar benefício

Maysa Polcri

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:36

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) reconheceu o direito de um funcionário da Caixa Econômica Federal à redução da jornada diária de trabalho para acompanhar o tratamento do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Com a decisão, o bancário terá direito à jornada de trabalho das 8h às 12h, sem corte de salário ou compensação de horas. >

O funcionário ajuizou a ação em janeiro de 2024, após ter o pedido negado pela via administrativa do banco. Relatórios médicos que evidenciam a necessidade de acompanhamento contínuo por parte do pai, incluindo sessões diárias com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e educadores físicos, foram apresentados no processo. A decisão em segunda instância manteve o julgamento inicial, mas a Caixa ainda pode recorrer. >

Na avaliação do relator do caso, desembargador Agenor Calazans da Silva Filho, o direito à jornada especial está amparado pela Constituição Federal. “Negar o pedido implicaria descumprimento do mandamento constitucional de prioridade absoluta conferida à infância, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de suas capacidades”, destacou o magistrado. A família vive em Salvador. >

A ausência do pai durante as sessões terapêuticas, segundo os documentos apresentados, impacta negativamente o comportamento da criança e compromete a eficácia do tratamento. A sentença em primeiro grau já havia determinado a redução de jornada e multa diária de R$ 500, limitada a R$ 30 mil, em caso de descumprimento por parte da empresa. >