ENTENDA

Trabalhador pede indenização após acidente causado por próprio cão durante home office

Caso ocorreu em Senhor do Bonfim

Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2025 às 10:10

Homem trabalhava em casa Crédito: Shutterstock

Um analista operacional sênior da Vale S.A. entrou com um pedido de indenização na Justiça do Trabalho após ser atingido pelo próprio cachorro enquanto trabalhava em home office. O funcionário afirmou que a empresa deveria ter fornecido orientação sobre riscos envolvendo animais de estimação no ambiente domiciliar e pediu indenização por danos morais e materiais.>

O acidente ocorreu quando o cachorro do trabalhador, que estava deitado sobre sua perna, fez um movimento brusco, torcendo seu joelho. Inicialmente, o trabalhador alegou que sua lesão era resultado de uma doença ocupacional, mas posteriormente argumentou que o acidente foi causado pela falta de instruções da empresa sobre segurança no teletrabalho.>

O pedido foi negado em duas instâncias. Na primeira, a Vara do Trabalho de Senhor do Bonfim destacou que não havia relação entre a atividade exercida e o acidente sofrido. O funcionário recorreu, mas a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) manteve a decisão. >