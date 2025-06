SAÚDE

Estudo revela: dieta pode reduzir em 25% o risco de Alzheimer e demência

Nova pesquisa indica que a dieta MIND é benéfica para todas as idades e protege o cérebro

Um estudo recente do Centro de Câncer da Universidade do Havaí e da Universidade do Sul da Califórnia mostrou que a adesão à dieta MIND pode reduzir em 25% as chances de desenvolver Alzheimer e outras formas de demência. Esta descoberta, baseada em dados de mais de 93 mil americanos, é um avanço significativo para a prevenção de doenças neurodegenerativas. >