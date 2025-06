COMPORTAMENTO

Especialista revela como lidar com crianças chutando assentos

Comissária de bordo revela a melhor maneira de resolver esse problema comum sem causar conflito

Uma situação comum e desconfortável em viagens de avião tem solução mais simples do que se imagina. Uma comissária de bordo experiente compartilhou a melhor forma de lidar com crianças que chutam o assento da frente. >

A melhor abordagem vem da experiência

A dica surgiu em uma discussão no Reddit, onde a comissária revelou sua técnica. Ela evita abordar a criança diretamente e se dirige aos pais com uma frase específica: “Seu filho está chutando o assento da frente, você pode ajudá-lo a parar?”.>

Palavras certas fazem toda a diferença

De acordo com a profissional, o segredo está no modo de comunicar. Um tom de voz calmo, contato visual e postura neutra são essenciais para que os pais recebam bem o recado e não se sintam atacados.>

Método ganhou apoio nas redes sociais

Outros comentaram que tentativas menos cuidadosas de conversar com os pais acabaram em confrontos, o que reforça a eficácia da estratégia descrita pela comissária de bordo.>

Evite confrontos diretos com crianças

Uma das maiores lições trazidas pela comissária é que o confronto direto com a criança quase nunca funciona. Crianças nem sempre entendem o impacto de suas ações, por isso o apelo deve ser feito aos adultos responsáveis.>

Quando os pais são abordados com respeito, tendem a corrigir o comportamento da criança com mais rapidez, preservando a harmonia dentro da cabine do avião.>