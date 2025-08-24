Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sentir sono e cansaço o tempo todo pode ser um alerta; veja o que fazer

Sonolência excessiva durante o dia todo não é normal, e agora os médicos tentam entender os motivos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 13:30

O papel dos médicos de atenção primária na identificação correta da sonolência diurna excessiva
O papel dos médicos de atenção primária na identificação correta da sonolência diurna excessiva Crédito: Banco Imagens

Nos últimos anos, os avanços da medicina do sono ajudaram a compreender melhor as condições que levam ao cansaço excessivo. A hipersônia, hoje listada como diagnóstico oficial pelo NHS, ganhou maior visibilidade e agora conta com pesquisas específicas para entender suas causas. Esse reconhecimento ajuda a combater preconceitos e dá respaldo aos pacientes.

Um dos achados mais recentes é o possível vínculo entre a dieta e o aumento da sonolência. Alimentos que contêm metabólitos como a tirosina podem contribuir para piorar a condição, mostrando que ajustes simples podem ter impacto positivo.

Insônia - como ter um sono melhor

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Orações ajudam a afastar a insônia e trazer noites mais tranquilas (Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock) por Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock
Cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar devem ser avaliados por Shutterstock
A depressão de inverno causa sonolência, insônia, cansaço e desânimo devido à pouca exposição solar (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Ter um parceiro que ronca pode incomodar e diminuir a qualidade do sono por Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A amora ajuda a melhorar a memória e a qualidade do sono (Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock) por Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock
Dividir o tempo de sono em vários cochilos não deve ser uma prática estimulada (Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock) por Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Ter uma rotina de alimentação equilibrada e sono regulado promove a saúde e o bem-estar das crianças (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock
Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
1 de 20
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock

Diferenças clínicas fundamentais

Enquanto a narcolepsia causa ataques abruptos de sono, a hipersônia é marcada por uma fadiga mais sutil, mas contínua, que pode se estender durante todo o dia. Isso torna a vida dos pacientes um desafio constante de lidar com a falta de energia (fonte).

Leia mais

Imagem - Sonolência está ligada a 40% dos acidentes de trânsito no Brasil; saiba mais

Sonolência está ligada a 40% dos acidentes de trânsito no Brasil; saiba mais

Imagem - Cientistas encontram em fruta a solução para um sono mais profundo e recuperação muscular eficiente

Cientistas encontram em fruta a solução para um sono mais profundo e recuperação muscular eficiente

Essa diferenciação permite diagnósticos mais precisos e impede que pacientes recebam tratamentos inadequados. Reconhecer os sinais certos é o primeiro passo para buscar o cuidado correto.

: A relação entre alimentação e sonolência

Estudos recentes indicam que a tirosina pode desempenhar um papel direto na piora da sonolência diurna. Encontrada em alimentos fermentados e curados, essa substância parece intensificar os sintomas da hipersônia (fonte).

A substituição de alimentos envelhecidos por opções mais leves pode auxiliar no controle do problema. Essa abordagem mostra como fatores simples, como a dieta, podem fazer parte do tratamento.

Ferramentas de avaliação acessíveis

A Escala de Sonolência de Epworth é recomendada como instrumento inicial de triagem. Ela ajuda a medir o quanto o sono interfere em atividades comuns, funcionando como um guia prático para saber quando buscar auxílio médico (fonte).

Com base no resultado, o clínico geral pode orientar exames adicionais ou encaminhar o paciente para um especialista em sono. Esse processo evita que a fadiga seja negligenciada ou mal interpretada.

A importância de investigar múltiplas causas

A fadiga crônica pode ser multifatorial. Apneia do sono e depressão são duas condições que frequentemente acompanham ou se confundem com a hipersônia. Ambas comprometem o descanso pleno e podem potencializar a sensação de cansaço contínuo (fonte).

Diante disso, um diagnóstico completo deve considerar todas as possibilidades. Só assim é possível adotar estratégias eficazes e devolver energia e qualidade de vida ao paciente.

Mais recentes

Imagem - Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los

Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los
Imagem - Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê
Imagem - Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua