Sentir sono e cansaço o tempo todo pode ser um alerta; veja o que fazer

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 13:30
Nos últimos anos, os avanços da medicina do sono ajudaram a compreender melhor as condições que levam ao cansaço excessivo. A hipersônia, hoje listada como diagnóstico oficial pelo NHS, ganhou maior visibilidade e agora conta com pesquisas específicas para entender suas causas. Esse reconhecimento ajuda a combater preconceitos e dá respaldo aos pacientes.
Um dos achados mais recentes é o possível vínculo entre a dieta e o aumento da sonolência. Alimentos que contêm metabólitos como a tirosina podem contribuir para piorar a condição, mostrando que ajustes simples podem ter impacto positivo.
Insônia - como ter um sono melhor
Enquanto a narcolepsia causa ataques abruptos de sono, a hipersônia é marcada por uma fadiga mais sutil, mas contínua, que pode se estender durante todo o dia. Isso torna a vida dos pacientes um desafio constante de lidar com a falta de energia (fonte).
Essa diferenciação permite diagnósticos mais precisos e impede que pacientes recebam tratamentos inadequados. Reconhecer os sinais certos é o primeiro passo para buscar o cuidado correto.
Estudos recentes indicam que a tirosina pode desempenhar um papel direto na piora da sonolência diurna. Encontrada em alimentos fermentados e curados, essa substância parece intensificar os sintomas da hipersônia (fonte).
A substituição de alimentos envelhecidos por opções mais leves pode auxiliar no controle do problema. Essa abordagem mostra como fatores simples, como a dieta, podem fazer parte do tratamento.
A Escala de Sonolência de Epworth é recomendada como instrumento inicial de triagem. Ela ajuda a medir o quanto o sono interfere em atividades comuns, funcionando como um guia prático para saber quando buscar auxílio médico (fonte).
Com base no resultado, o clínico geral pode orientar exames adicionais ou encaminhar o paciente para um especialista em sono. Esse processo evita que a fadiga seja negligenciada ou mal interpretada.
A fadiga crônica pode ser multifatorial. Apneia do sono e depressão são duas condições que frequentemente acompanham ou se confundem com a hipersônia. Ambas comprometem o descanso pleno e podem potencializar a sensação de cansaço contínuo (fonte).
Diante disso, um diagnóstico completo deve considerar todas as possibilidades. Só assim é possível adotar estratégias eficazes e devolver energia e qualidade de vida ao paciente.