SAÚDE

Sentir sono e cansaço o tempo todo pode ser um alerta; veja o que fazer

Sonolência excessiva durante o dia todo não é normal, e agora os médicos tentam entender os motivos

Agência Correio

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 13:30

O papel dos médicos de atenção primária na identificação correta da sonolência diurna excessiva Crédito: Banco Imagens

Nos últimos anos, os avanços da medicina do sono ajudaram a compreender melhor as condições que levam ao cansaço excessivo. A hipersônia, hoje listada como diagnóstico oficial pelo NHS, ganhou maior visibilidade e agora conta com pesquisas específicas para entender suas causas. Esse reconhecimento ajuda a combater preconceitos e dá respaldo aos pacientes.

Um dos achados mais recentes é o possível vínculo entre a dieta e o aumento da sonolência. Alimentos que contêm metabólitos como a tirosina podem contribuir para piorar a condição, mostrando que ajustes simples podem ter impacto positivo.

Insônia - como ter um sono melhor 1 de 20

Diferenças clínicas fundamentais

Enquanto a narcolepsia causa ataques abruptos de sono, a hipersônia é marcada por uma fadiga mais sutil, mas contínua, que pode se estender durante todo o dia. Isso torna a vida dos pacientes um desafio constante de lidar com a falta de energia (fonte).

Essa diferenciação permite diagnósticos mais precisos e impede que pacientes recebam tratamentos inadequados. Reconhecer os sinais certos é o primeiro passo para buscar o cuidado correto.

: A relação entre alimentação e sonolência

Estudos recentes indicam que a tirosina pode desempenhar um papel direto na piora da sonolência diurna. Encontrada em alimentos fermentados e curados, essa substância parece intensificar os sintomas da hipersônia (fonte).

A substituição de alimentos envelhecidos por opções mais leves pode auxiliar no controle do problema. Essa abordagem mostra como fatores simples, como a dieta, podem fazer parte do tratamento.

Ferramentas de avaliação acessíveis

A Escala de Sonolência de Epworth é recomendada como instrumento inicial de triagem. Ela ajuda a medir o quanto o sono interfere em atividades comuns, funcionando como um guia prático para saber quando buscar auxílio médico (fonte).

Com base no resultado, o clínico geral pode orientar exames adicionais ou encaminhar o paciente para um especialista em sono. Esse processo evita que a fadiga seja negligenciada ou mal interpretada.

A importância de investigar múltiplas causas

A fadiga crônica pode ser multifatorial. Apneia do sono e depressão são duas condições que frequentemente acompanham ou se confundem com a hipersônia. Ambas comprometem o descanso pleno e podem potencializar a sensação de cansaço contínuo (fonte).