SONO

Cientistas encontram em fruta a solução para um sono mais profundo e recuperação muscular eficiente

Alimento é indispensável para quem dorme mal ou treina pesado

A pesquisa, intitulada “O impacto do consumo de kiwi no sono e na recuperação de atletas de elite”, revelou que a fruta melhorou o tempo total de sono, reduziu o estresse e ainda diminuiu a fadiga ao acordar.>

Kiwi pode melhorar o sono naturalmente

Segundo o estudo, incluir dois kiwis no cardápio noturno aumentou a duração do sono em até uma hora, fazendo com que os atletas dormissem o tempo necessário de recuperação. Além disso, o número de interrupções noturnas caiu, e a eficiência do sono subiu para mais de 93% ao fim da intervenção.>