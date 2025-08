TURISMO

Conheça o rio brasileiro que tem águas azuis e cristalinas como nas Maldivas

Dicas para curtir a flutuação no Rio Sucuri com segurança e tranquilidade

O Rio Sucuri é uma das principais atrações de Bonito, no Mato Grosso do Sul, conhecido mundialmente por suas águas cristalinas e pela experiência única de flutuação. O passeio atrai tanto aventureiros quanto famílias que buscam uma atividade segura, envolvente e em total contato com a natureza. >