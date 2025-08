ENTENDA MÉTODO

Três dias sem comer: ‘Peão’ da novela ‘A Viagem’ faz do jejum intermitente um hábito

Galã nos anos 1990, ator Jorge Pontual adota estilo de vida saudável junto a esposa

O ator Jorge Pontual está no ar na reprise de “A Viagem” como Tonho, um peão rústico que trabalha na fazenda de Guiomar (Laura Cardoso). A novela é reprisada no Vale a Pena Ver de Tudo, exibida às 14h40 nas tardes da TV Globo. >

Na trama, Tonho causa uma desentendimento no casamento de Andrezza (Thaís Campos) e Raul (Miguel Falabella), o que intensifica ainda mais as brigas entre o casal. Isso por causa da obsessão de Alexandre, irmão de Raul, e a impossibilidade do casal ter filhos, o que termina por desgastar a relação dos dois.>