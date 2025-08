PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Criança abandonada, polícia, mentira revelada: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 19:56

Marlon (Humberto Moraes) encontrará carro de Abel Crédito: Reprodução / TV Globo

Os próximos capítulos de "Dona de Mim" trarão muito problemas e embates, com diversas novidades desenrolando na trama ao longo da semana. As situações envolvem o abandono de Sofia (Elis Cabral) pelo próprio pai Vanderson (Armando Babaioff), que fica desaparecida, um acidente grave com Abel preocupando a todos e o acionamento da polícia para investigar os culpados. Além disso, um dos personagens descobrirá uma mentira envolvendo gravidez falsa. A novela, criada e escrita por Rosane Svartman, é exibida na TV Globo de segunda a sábado, a partir das 19h30.>

Abel, Vanderson e Sofia em 'Dona de Mim' 1 de 9

Veja os resumos da semana de 04/08 a 09/08: >

04 de agosto (segunda-feira)>

Vanderson estranha a falta de notícias de Abel, e Sofia se desespera. Jaques e Tânia ficam sabendo de um acidente grave com um carro e deduzem que se trata de Abel. Jaques tenta incriminar Vanderson. Leo pede que Kami avise a Samuel sobre o paradeiro de Sofia. Samuel e Filipa não conseguem falar com Abel. Vanderson liga para Samuel. Jaques se insinua para Filipa. Rosa sonha com Abel. Jaques ameaça Vanderson, que parte, deixando Sofia sozinha. Leo e Marlon encontram Sofia. Vanderson se junta a Jaques, Ricardo e Tânia. Sofia questiona Samuel sobre Abel. Vanderson jura vingança contra Jaques.>

05 de agosto (terça-feira)>

Leo chega com Sofia à mansão, e todos perguntam por Abel. Rosa comenta com Ayla sua preocupação com o destino de Abel. Davi liga para Jaques, que despista o sobrinho. Todos rezam pela volta de Abel. Sofia se desespera com a ausência do pai. Marlon avisa a Samuel que encontrou o carro de Abel, que desconfia de que o pai possa estar vivo. Danilo sofre com o acidente de Abel e pressiona Jaques. Samuel acusa Danilo de ser um espião de Jaques. Pam e Kami desconfiam da proximidade entre Danilo e Jaques. Jaques assume a sala de Abel na Boaz, e Samuel afirma que o tio atentou contra seu pai.>

06 de agosto (quarta-feira)>

Jaques discute com Samuel, e ambos decidem chamar a polícia. Ricardo exige que Danilo minta para a polícia. Samuel confronta Jaques. Leo cuida de Sofia, que é apoiada por Dedé. Savassi declara Vanderson como o principal suspeito da sabotagem ao carro de Abel. Jaques decide pagar uma dívida de Abel, e Rosa se surpreende. Katinha se incomoda com a proximidade entre Leo e Samuel. Filipa decide procurar emprego. Jaques ocupa a mansão de Abel.>

07 de agosto (quinta-feira)>

Todos se incomodam com a presença de Jaques na mansão. Nina descobre que Katinha não está grávida. Jaques ameaça Nina, que decide se aliar a ele. Samuel pressiona Katinha sobre o bebê. Ryan tem indulto do presídio e pede para passar uns dias com Kami e Dedé. Manuel permite que Nina trabalhe em seu estabelecimento. Vespa exige que Ryan guarde suas mercadorias ilegais. Samuel e Jaques discordam das ações para a Boaz. Danilo ameaça Natara para favorecer Pam. Vespa denuncia Ryan para Durval. Davi é promovido a diretor de marketing, e Breno e Ayla temem o futuro da empresa. Katinha diz a Jaques que não quer mais enganar Samuel.>

08 de agosto (sexta-feira)>

Jaques e Tânia ameaçam Katinha. Samuel conversa com Rosa sobre as decisões de Jaques para o futuro da Boaz. Pam, Kami e Marlon pressionam Danilo sobre seu caráter. Jussara se desentende com Alan. Katinha inventa para Samuel que perdeu o bebê. Leo alerta Davi sobre Jaques. Aurora ajuda Filipa em seu novo emprego. Danilo anuncia a demissão de Natara. Samuel e Katinha revelam à família a suposta perda do bebê, e Nina registra. Leo se identifica com a dor do casal. Os funcionários da fábrica pensam em fazer greve. Jaques questiona Rosa sobre sua permanência na presidência da Boaz.>

09 de agosto (sábado)>

Rosa confirma a presidência de Jaques, mas exige concessões do filho. Rosa pede desculpas às funcionárias e revoga as demissões. Sofia vê Leo chorando por lembrar de quando perdeu sua filha. Gisele e Ayla reatam. Ayla se recusa a sair com Breno e Caco. Jaques revela a todos que Katinha jamais esteve grávida. Samuel rompe com Katinha. Leo apoia Samuel. Rosa conversa com Jaques acreditando se tratar de Abel, e Samuel se penaliza. Kami, Pam e Natara planejam criar uma associação para proteger seus direitos trabalhistas. Samuel descobre que Jaques e Katinha estavam mancomunados contra ele.>