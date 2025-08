CORAÇÃO ABERTO

Anitta abre o jogo sobre saúde mental: 'Quero estar viva'

Após onda de críticas, cantora falou sobre hábitos e escolhas de vida

Anitta ficou longe das redes sociais e depois retornou com um novo procedimento estético no rosto, recebendo uma onda de críticas dos internautas pela mudança radical. Ao comentar sobre o atual momento de vida e carreira, a famosa abriu o coração e contou como tem lidado com tantos comentários sobre a sua vida. Em entrevista à Forbes, a cantora destalhou os seus hábitos para cuidar da saúde mental e lidar com tudo isso. >