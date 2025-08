NOJO?

Cariúcha reage à possível parceria de Jojo Todynho com Léo Dias na Band

Apresentadora comentou os boatos com sinceridade

Elis Freire

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 22:24

Cariúcha Crédito: Reprodução

Após virem à tona rumores de que Jojo Todynho pode se juntar a Léo Dias em programa na Band, a antiga parceira do jornalista no SBT, Cariúcha, deu sua opinião com sinceridade. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, ela falou se ficou incomodada ou não com a nova parceria, já que ela já deixou claro que tem divergências políticas com Jojo.>

“Brava não vou ficar não, mas é uma escolha dele e vou respeitar. Mas eu falei: ‘ninguém vai ser igual eu’”, afirmou, cantando um trecho da música 'Ela Não', de Ludmilla. >

Cariúcha, Jojo Todynho e Léo Dias 1 de 30

Na entrevista, a apresentadora explicou que sua ida para o Fofocalizando não foi um convite de Léo Dias. “Ele nem me queria lá. Quem pediu para me contratarem foi o Ratinho”, revelou. Com contrato renovado para seguir no "Fofocalizando", Cariúcha garantiu que não deixaria o SBT para trabalhar na Band com Léo. >

Cariúcha e Jojo Todynho já viveram diversos momentos de tensão e confrontos. Em abril, a apresentadora gravou um vídeo criticando declarações da cantora contra defensores do Sistema Único de Saúde (SUS). Sem citar diretamente o nome da funkeira, Cariúcha insinuou que a cirurgia bariátrica realizada por ela teria “diminuído também o cérebro”, e reforçou a importância do SUS para todos os brasileiros. “Depois, a burra aqui sou eu”, concluiu, alfinetando o fato de Jojo.>

Léo Dias na Band

Depois de deixar o SBT e fechar com a Band, Leo Dias teria escolhido Jojo Todynho como 'parceira dos sonhos' no elenco do novo 'Melhor da Tarde', um dos programas que vai comandar na nova emissora. Segundo a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, as conversas já estariam em andamento, e avançam enquanto a direção da emissora reestrutura o programa para estrear em agosto, no lugar do formato anterior.>