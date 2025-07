NOVO DESAFIO

Leo Dias define a 'parceira perfeita' em programa no Band: 'Carisma e forte apelo'

Jornalista assume o 'Melhor da Tarde' após a saída da apresentadora Cátia Fonseca

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de julho de 2025 às 12:56

Leo Dias Crédito: SBT/Reprodução

Depois de deixar o SBT e fechar com a Band, Leo Dias já definiu quem seria sua 'parceira dos sonhos' no elenco do novo 'Melhor da Tarde': a cantora Jojo Todynho. As conversas já estão em andamento, e avançam enquanto a direção da emissora reestrutura o programa para estrear em agosto, no lugar do formato anterior.>

Segundo a coluna de Carla Bittencourt no portal LeoDias, a presença de Jojo busca trazer carisma e forte apelo com o público jovem e fã de celebridades. O 'Melhor da Tarde' será comandado por Leo após a saída da apresentadora Cátia Fonseca.>

Jojo Todynho 1 de 9

Campeã do reality show "A Fazenda 12", Jojo Todynho já tem experiência em televisão. Ela conduziu o talk show "Jojo Nove e Meia" no Multishow e chegou à semifinal do "Dança dos Famosos" em 2022. Ainda de acordo com Carla Bittencourt, a aposta na cantora segue o estilo de "mesclar informação, descontração e personalidades que provoquem reação nas redes".>

Caso a negociação se concretize, a artista deve conversar com o público direto de estúdio, com espaço para interações espontâneas, reportagens bem-humoradas e quadros que explorem sua personalidade. O plano é misturar o universo das celebridades com lifestyle, comportamento e diversão.>