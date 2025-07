SUSTO

Atriz de 'Vale Tudo' lembra acidente que quase acabou com sua carreira: 'Fiquei de cadeira de rodas'

Ela teve um grave acidente doméstico

Retrato clássico da mulher brasileira, a personagem Lucimar diverte os fãs do remake de Vale Tudo. A responsável por dar vida à faxineira é a atriz Ingrid Gaigher, de 34 anos. Quem vê a artista brilhando nas telinhas mal imagina que ela quase teve sua carreira interrompida por um grave acidente doméstico, em 2019. >

Durante a exibição da série Segunda Chamada, da Globo, Ingrid rompeu o tendão patelar ao cair em cima de um vidro e precisou passar três meses em uma cadeira de rodas. “Naquele momento, me inspirei em Frida Khalo. Ela usou a dor e a transformou em expressão artística. Eu decidi que não iria sucumbir àquele estado e comecei a escrever uma peça, Canções Para Matrimônio. Consegui levar esse material para o teatro, ainda na cadeira de rodas. Ali, percebi que era muito mais forte”, disse em entrevista à Marie Claire.>

Mesmo ainda em recuperação, ela fez um teste para o musical West Side Story, com coreografias exigentes, e passou. “Foi uma loucura, mas passei. Felizmente, os passos não usavam tanto o lado em que eu tinha a lesão. Esse momento me provou muito que a gente tem forças internas e que, às vezes, nem as conhecemos ou imaginamos ter”, afirmou.>