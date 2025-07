NOVELA DAS 9

Heleninha flagra Ivan com Raquel e surta em ‘Vale Tudo’ nesta segunda (28)

Após anunciar separação, Ivan busca recomeço e provoca nova crise em Heleninha, que arma um escândalo

O capítulo desta segunda-feira (28) da novela “ Vale Tudo ” será marcado por reviravoltas no relacionamento conturbado entre Heleninha (Paolla Oliveira) e Ivan (Renato Góes). Após sucessivas crises conjugais, desconfianças e tensões causadas pelos traumas mal resolvidos da filha de Odete Roitman (Debora Bloch), Ivan decide colocar um ponto final na relação. >

Em conversa com Bartolomeu (Luís Melo), Ivan revela sua decisão: “Foi um erro me casar com Heleninha”, desabafa, antes de deixar a mansão e retornar ao seu antigo apartamento. O afastamento acende o sinal de alerta em Heleninha, que, desiludida, desconfia de uma possível reaproximação entre o ex-marido e Raquel (Taís Araújo).>