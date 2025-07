FAMOSOS

Gracyanne Barbosa faz festa para ex-sogra e reencontra Belo: 'Família não se abandona'

Mesmo após o fim do casamento, musa fitness mantém laços com a mãe do cantor e surpreende com festa de aniversário

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de julho de 2025 às 16:33

Gracyanne Barbosa faz festa de aniversário pra ex-sogra, mãe de Belo Crédito: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, mostrou mais uma vez que laços afetivos vão além de qualquer separação. No último domingo (27), a influenciadora organizou uma festa de aniversário especial para Terezinha Vieira, mãe do cantor Belo, com quem foi casada por 16 anos. O evento aconteceu com direito a reencontro entre Gracyanne e o ex-marido, e contou com bolo, decoração caprichada e açaí; tudo exatamente como a aniversariante gosta.>

“Dia de comemorar a vida dela, com a família reunida e com tudo o que ela gosta. Logo cedo ela ansiosa, olhando tudo, pra fazer foto tem que pagar. Figura hahaha”, escreveu Gracyanne nas redes sociais, mostrando os bastidores da comemoração.>

A musa fitness destacou a importância de celebrar a vida da ex-sogra, com quem ainda mantém um vínculo forte: “Tudo lindo, do jeitinho que ela merece e cheio de amor. Ver a sua alegria, com seus filhos, netos e bisnetos reunidos, não tem preço. Momento feliz para guardar sempre na memória e no coração.”>

Durante o parabéns, Gracyanne ainda se ofereceu para cortar o bolo e revelou quem recebeu o primeiro pedaço: “Pediu pra dividir em três: os filhos Maurício e Marcelo [Belo], e o neto Paulinho.”>

Apesar do divórcio com Belo ter sido oficializado em abril de 2024, Gracy mantém uma convivência diária com Terezinha, com quem mora junto, além de viver também com a filha do cantor, Isadora. Em suas redes, ela já respondeu críticas sobre essa relação próxima:>

“Quando é de verdade, isso transcende qualquer coisa. Família não se abandona”, reforçou a influenciadora.>

Na última quinta-feira (24), dia do aniversário de Terezinha, Gracyanne compartilhou uma homenagem emocionante: “Me espera pra comer, me liga todos os dias, dá bronca se for preciso. Me ensina sobre fé e faz todos darem gargalhada com seu bom humor.”>

Gracyanne ainda destacou o cuidado com a saúde de Terezinha, que é diabética, e como a família se adaptou por respeito: “Lá em casa, gostam de comida fit, fat e qualquer uma. Refrigerante só no fim de semana. Dona Teresinha é diabética e, por causa dela, todos passaram a tomar [refrigerante] zero. Achei isso demais!”>