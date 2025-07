CASA E CUIDADO

Descubra 3 plantas para manter carrapatos longe do quintal

Segundo o biólogo Fabiano Soares, plantas aromáticas espantam carrapatos, mas precisam ser aliadas de uma rotina de limpeza

Carrapatos são mais persistentes do que parecem. De acordo com o biólogo Fabiano Soares, o ciclo de vida desse parasita envolve várias fases e mudanças de ambiente: eles saem do hospedeiro, como cães ou gado, e se alojam em diferentes cantos do quintal. Um dos esconderijos favoritos é a parede, onde esse aracnídeo permanece até trocar de esqueleto.>