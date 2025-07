VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Atriz de ‘Malhação’ fica cega após agressão do ex-namorado: ‘Não entendi o que tinha acontecido’

Thaís Vaz perdeu a visão em um episódio violento aos 19 anos e agora usa sua história para alertar mulheres sobre relacionamentos abusivos

Conhecida por interpretar a personagem Flávia em "Malhação" (2004), a atriz Thaís Vaz revelou ter perdido a visão do olho esquerdo após ser agredida pelo então namorado durante um relacionamento abusivo. O caso aconteceu quando ela tinha apenas 19 anos, durante uma viagem de Carnaval em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e agora inspira o espetáculo que ela prepara: "Hiena, o riso sobre o tóxico". >

Em entrevista à revista Marie Claire, Thaís detalhou o episódio que marcou sua vida. “Ele bateu no vidro, quebrou com força e atingiu meu olho. Foi uma correria. Nem eu tinha entendido direito o que tinha acontecido. A janela formou uma bola com uma estaca, e o lugar onde ele bateu furou o braço dele. Ele perdeu muito sangue”, contou.>

A atriz relatou que esse foi o ápice de uma relação que já apresentava sinais de violência. “Teve um dia que ele me deu um soco na costela no meio da rua. E eu ainda fui atrás dele, porque já não tinha mais amor próprio, difícil”, desabafou. Thaís também lembrou do início do namoro, que começou com controle e possessividade: “Quando ele descobriu que desfilei de biquíni, disse: ‘Não quero namorada minha desfilando’. Eu falei: ‘Ah, eu sou sua namorada agora?’ Então, meu pedido de namoro já foi feito assim”.>