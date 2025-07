SEGREDO

Globo gravará dez finais diferentes para ‘Vale Tudo’

Novela chega na reta final com várias reviravoltas e suspense

Em 1988 o Brasil parou para saber: quem matou Odete Roitman? O momento emblemático da teledramaturgia brasileira está prestes a acontecer no remake que chega na reta final. >

Com previsão para terminar em outubro, “Vale Tudo” tem passado por diversas reviravoltas que tem trazido suspense e mistérios ao longo da trama. De acordo com a coluna André Romano, a Globo decidiu criar dez desfechos diferentes para a morte de Odete Roitman.>

A estratégia já foi usada outras vezes pela emissora, principalmente em folhetins que tem audiência alta, como foi o caso de “Alma Gêmea", de 2005, além de ‘O Dono do Mundo’, de 1991, entre outras.>

Apesar do remake de Vale Tudo ter elevado a audiência ao longo dos meses, a trama não entregou o esperado. Em 14 de junho, “Vale Tudo” acumulou 21,7 pontos em São Paulo, diferente de sua promissora estreia; com 24,3 pontos na Grande São Paulo e mais de 30 pontos no Rio de Janeiro.>