SEGREDO REVELADO

Quem vai matar Odete Roitman? Autora revela pista sobre novo assassino em 'Vale Tudo'

Manuela Dias descarta repetição do desfecho original e indica novo culpado no remake da novela; quatro personagens estão no centro das apostas

Heider Sacramento

Publicado em 29 de julho de 2025 às 06:58

Manuela Dias Crédito: Lucas Teixeira/Globo

O assassinato de Odete Roitman em “Vale Tudo” (1988) se tornou um dos maiores mistérios da história da TV brasileira, parando o país na noite de Natal e rendendo impressionantes 81 pontos de audiência. Agora, 37 anos depois, a pergunta volta à cena: quem matará Odete no remake da novela? >

Segundo a autora Manuela Dias, o desfecho será diferente da versão original, em que Leila (Cássia Kis) foi a responsável. Em entrevista ao podcast O Assunto, com Natuza Nery, Manuela deu pistas sobre a nova abordagem. “Eu tenho um assassino. Eu descobri ele por acaso, mas eu ainda não sei, eu preciso continuar seguindo as pistas para ver se realmente a suspeita recai sobre o personagem correto”, afirmou, sugerindo que o culpado será um homem.>

Com base nas falas da autora e nas pistas da trama, quatro personagens se destacam como os principais suspeitos, todos com um perfil em comum: homens solitários e emocionalmente vulneráveis.>

Quem vai matar Odete Roitman? 1 de 4

Poliana (Matheus Nachtergaele): vive em luto pela morte da noiva e se descobre assexual. Protetor de Raquel (Taís Araújo), poderia matar Odete para defendê-la.>

Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow, sofre de solidão crônica e já enfrentou Odete em embates éticos. Poderia agir por impulso ou por proteção.>

Eugênio (Luis Salém): mordomo dedicado a Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira), mentiu sobre a própria família e vive em função das patroas. Capaz de tudo por lealdade.>