DERRUBADO DE MOTO

MC Livinho sofre acidente e é internado na UTI com pulmão perfurado

Cantor foi socorrido por bombeiros após ser derrubado de motocicleta por veículo

Nos Stories do Instagram, o MC contou toda a situação. “Fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital”, disse. >

Livinho relatou que chegou a pensar que estaria morrendo e se despediu dos familiares. "O mais preocupante foi quando cheguei dentro da ambulância, olhei pro teto e vi aquela luz ficar muito forte, minha vista escurecendo, minha pressão baixando, calafrio subindo, o frio me dominando, as vozes dos meus familiares baixando. Aí eu comecei a me despedir e falei: 'estou partindo, eu amo vocês, me perdoem por tudo. Deus me receba com braços abertos", contou. "Eu tive uma conversa com deus, mas não era o meu momento", finalizou agradecendo pela oportunidade de seguir vivo. >