CRUSH

Marina Lima diz que 'poderia ter transado' com Mano Brown: 'Atraente, sexy, forte'

Cantora fez publicação elogiando o rapper

Marina Lima surpreendeu ao usar seu Instagram, na última terça-feira (29), para elogiar o rapper e apresentador Mano Brown. Na publicação, a cantora revelou um 'crush' pelo artista, e disse que ele é o tipo de homem por quem ela se atrai. A postagem traz duas fotos de Mano com a ex-mulher Eliane Dias, dias depois de virem à tona rumores de que ela estaria se envolvendo com outra mulher.>

"Mano Brown é o tipo do cara com quem eu poderia ter transado. Atraente, sexy, forte, inteligente, talentoso? Eu entendo a Eliane. Total!", escreveu na publicação.>

Marina fez a mesma postagem no X e marcou Mano Brown, além do perfil do Racionais MC's e da Boogie Naipe, produtora musical de Eliane Dias e Mano Brown. Rapidamente, os seguidores reagiram. "E viva o amor!", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle. "Melhor legenda", elogiou outro. "Eu ficaria com os dois. Pra que dividir se podemos somar?", brincou mais um.>