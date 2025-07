ATAQUE

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja e grava ataque: 'Jornalismo de lixo'

Leilane Neubarth filmou o momento em que foi agredida verbalmente por uma mulher enquanto fazia compras

“Falo sim, vocês, repórteres da Globo, são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo. Eu posso dizer porque eu assistia à Rede Globo”, disparou a mulher, que não teve a identidade revelada. Em tom debochado, ela continuou: “Vai botar no jornal? Estou com o cabelo bom hoje? Queria estar melhor. Estou vindo do hospital, entendeu? Trabalho para cacete, trabalho com gente pobre, muito pobre, que acreditam nas bobagens que vocês falam, jornalixo.”>

Leilane publicou o vídeo do ataque em seu perfil no Instagram e desabafou sobre a situação. “Isto aconteceu comigo esta tarde. Eu estava numa loja, tranquilamente fazendo compras, quando fui vítima de uma agressão gratuita”, relatou a jornalista. “Do nada, esta mulher começou a me agredir e me xingar. Eu demorei um pouco pra entender que minha única ‘arma’ contra aquela agressão gratuita era meu celular. Gravei só o final do ataque.”>