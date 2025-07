SUPER LUCHO

Bahia vence Retrô com dois gols de Lucho nas oitavas da Copa do Brasil

O centroavante Willian José completou o placar para o Esquadrão, enquanto Diego Guerra e Mascote descontaram para os pernambucanos

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de julho de 2025 às 21:31

Lucho Rodríguez marcou dois gols contra o Retrô na Copa do Brasil Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Mais uma vez vestindo o brasão de Superman no peito, o Bahia recebeu o Retrô na noite desta quarta-feira (30) e largou na frente das oitavas de final da Copa do Brasil com um triunfo por 3x2 contra os rivais pernambucanos. Lucho Rodríguez foi o responsável pelos primeiros dois gols tricolores e Willian José ampliou, enquanto Diego Guerra e Mascote descontaram para os visitantes.>

Tendo em vista o desgaste da sequência de partidas e a forma física de seus jogadores, o técnico Rogério Ceni escalou uma equipe alternativa para enfrentar os pernambucanos. Em relação ao triunfo diante do Juventude, somente o goleiro Ronaldo e o zagueiro Gabriel Xavier continuaram como titulares. As outras nove mudanças serviram para preservar os atletas com maior minutagem e rodar o elenco.>

A comemoração pela vantagem conquistada na primeira partida não durará muito tempo, já que o Esquadrão volta a campo neste sábado (2), quando enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, inicia às 16h. Em seguida, os tricolores continuam em Pernambuco para disputar o confronto de volta contra o Retrô, na próxima quarta-feira (6), a partir das 19h30.>

O JOGO

Quando a bola rolou na Fonte Nova, não demorou para que os torcedores presentes no estádio percebessem a estratégia das duas equipes. Enquanto o Bahia dominava a posse de bola, avançando no campo a partir de triangulações e passes curtos, o Retrô optou por entrar em campo com uma postura mais reativa. Com a bola, os pernambucanos tentavam definir as jogadas rapidamente, mas esbarraram na defesa tricolor.>

Sem pressa para definir, o Esquadrão atraía o adversário para romper o sistema da equipe rival e forçar brechas. De um toque para lá e outro para cá, não demorou muito para que os donos da casa saíssem na frente do placar. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Cauly avançou com velocidade pelo centro e acionou Iago Borduchi no corredor esquerdo, que lançou para a área. A bola passou por todo mundo, ninguém cortou e Kayky apareceu para tocar para o centro da área e Lucho Rodríguez abrir o placar.>

Se o gol do camisa 17 colocou a Fonte Nova em êxtase, nem o mais otimista torcedor estava esperando o que aconteceu na sequência. Bola ao centro, árbitro permite o reinício e o Retrô recua a bola. O zagueiro Robson vacila e é desarmado por Lucho Rodríguez próximo à área. Sozinho com o goleiro, o atacante uruguaio não perdoou e balançou as redes pela segunda vez na partida.>

Com a vantagem de dois gols construída em 20 minutos, os mandantes relaxaram no jogo, o que permitiu os visitantes a controlarem mais a posse e crescerem na partida. O recuo do Bahia em campo foi castigado em mais uma falha cometida por um goleiro do Esquadrão. Aos 32 minutos, Ronaldo recebeu de Mingo e tentou emendar um lançamento com a perna esquerda. A bola, no entanto, acertou Diego Duerra e voltou para o fundo da rede. Os pernambucanos comemoraram e o autor do gol, levado à nocaute, precisou ser substituído.>

Na volta do intervalo, o Bahia voltou com a mesma postura do primeiro tempo. Em primeiro lugar, mostrou paciência para diminuir a agressividade mostrada pelo adversário no final dos primeiros 45 minutos. Posteriormente, voltou a aumentar o ímpeto ofensivo. O Esquadrão mostrou facilidade em construir jogadas, mas pecou na definição dos lances.>

Na intenção de aumentar a vantagem, Ceni colocou força máxima na partida, tirando Willian José, Everton Ribeiro, Ademir, Erick Pulga, Luciano Juba e Jean Lucas do banco. A artilharia pesada funcionou. Aos 33 minutos do segundo tempo, Everton lançou para Ademir ir à linha de fundo, vencer a marcação e cruzar para Willian José completar para o fundo das redes. >

Após o terceiro gol, o Tricolor se manteve no ataque. No entanto, o Retrô voltou a diminuir a vantagem. Aos 41 minutos, a equipe pernambucana cobrou escanteio curto e, em seguida, cruzou para a área tricolor. O lateral Gilberto não conseguiu cortar e a bola sobrou nos pés de Mascote, que completou para fazer o segundo gol dos visitantes. >

Neste momento, o Bahia tinha um a menos, já que Pulga se lesionou após Ceni fazer todas as substituições. Apesar da desvantagem numérica e da pressão imposta pelo Retrô nos minutos finais, o placar se manteve o mesmo. Para o jogo da volta, apenas um gol de vantagem.>

FICHA TÉCNICA

Bahia 3 x 2 Retrô - Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil>

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Cauly (Everton Ribeiro); Kayky (Ademir), Michel Araújo (Willian José) e Lucho Rodríguez (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.

>

Retrô: Volpi; Eduardo (Júnior Fialho), Robson, Rayan Ribeiro e Gustavo Salomão (João Lucas); Iba Ly, Richard Franco, Gledson e Diego Guerra (Mike/Radsley); Tales (Rômulo) e Vágner Love (Mascote). Técnico: Itamar Schülle. >

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador;>

Gols: Lucho Rodríguez, aos 17 e 19, e Diego Guerra, aos 32 minutos do primeiro tempo; Willian José, aos 33, e Mascote, aos 41 minutos do segundo tempo;>

Cartões Amarelos: Acevedo (Bahia); Mike (Retrô);>

Público pagante: 29.497 pessoas;>

Renda: R$ 759.650,00;>

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);>