DOGUINHOS

Cães disponíveis para adoção entram em campo com jogadores do Bahia na partida contra o Retrô

Parceria entre clube, ONG ABPA-BA e a Warner Bros busca incentivar a adoção de animais em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de julho de 2025 às 17:24

Cachorro com a capa do Krypto Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Na partida contra o Retrô, na noite desta quarta-feira (30) pela Copa do Brasil, o Esporte Clube Bahia trocou a tradicional entrada com crianças por uma ação diferente e simbólica. Ao lado dos jogadores, 11 cães disponíveis para adoção entrarão em campo na Arena Fonte Nova, cada um usando uma capa vermelha em alusão a Krypto, o famoso cão do Superman. >

A iniciativa faz parte de uma campanha conjunta entre o Bahia, a marca esportiva Puma e a Warner Bros, inspirada no novo uniforme do clube, que homenageia o super-herói. A ação tem como foco chamar atenção para a causa animal e incentivar a adoção responsável de cães e gatos.>

A parceria com a Associação Brasileira Protetora dos Animais – Seção Bahia (ABPA-BA) envolve também o Abrigo São Francisco de Assis, instituição que atualmente acolhe mais de 400 animais. Os cães que participarão da ação estão entre os disponíveis para adoção, e a ONG mantém um processo seletivo para garantir que os animais sejam destinados a lares responsáveis.>

Para Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios do Bahia, a presença dos cães no gramado reforça o papel do futebol como agente de transformação social.>

"Buscamos usar a visibilidade do clube para apoiar causas relevantes como essa. É uma ação simbólica, mas com uma mensagem poderosa sobre responsabilidade e empatia. O futebol também pode ser uma ferramenta de impacto fora das quatro linhas", afirmou o dirigente.>

Já Cátia Oliveira, gerente da ONG responsável pelo abrigo, destacou os desafios enfrentados diariamente pela instituição, que sobrevive majoritariamente com doações.>

“Temos mais de 400 animais, a maioria adultos e idosos, que precisam de cuidados veterinários, alimentação, limpeza e funcionários. Estamos enfrentando uma crise financeira grave, que nos obrigou até a reduzir a alimentação pela metade. Parcerias como essa com o Bahia são essenciais para que nosso trabalho continue”, afirmou.>

Além da adoção, os torcedores interessados em contribuir com a causa podem fazer doações através do Pix da ONG (adote@abpabahia.org.br). O valor arrecadado será destinado a despesas como ração, assistência veterinária, salários da equipe e manutenção do abrigo.>

Segundo dados do aplicativo Woofz, ações ligadas ao personagem Krypto têm mostrado impacto real na causa animal. Após o lançamento do novo filme do Superman nos Estados Unidos, a procura por adoção de animais aumentou cerca de 500%.>

Os interessados em adotar um dos cães apresentados na partida podem entrar em contato com o Abrigo São Francisco de Assis. A equipe da ONG realiza entrevistas com os candidatos para garantir que os futuros tutores estejam preparados para o compromisso.>