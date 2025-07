É O AMOR

Gabigol e Rafaella Santos reatam e fazem planos de casar e ter filhos

Após mais uma separação, o casal voltou a morar junto em Belo Horizonte

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de julho de 2025 às 17:07

Gabigol e Rafaella Santos Crédito: Reprodução/Instagram

Após uma década marcada por términos e reconciliações, o relacionamento de Gabigol e Rafaella Santos parece ter entrado em uma nova fase. O casal, conhecido pelas reviravoltas dignas de um roteiro de comédia romântica voltou a morar junto. Eles estão dividindo o mesmo teto na mansão do jogador em Belo Horizonte, e, segundo fontes próximas, os planos de casamento foram retomados. >

Antes desse novo recomeço, no entanto, houve uma discussão séria. Durante o último rompimento, que aconteceu entre maio e junho, surgiram rumores de traição por parte do atleta. Especulações indicavam que Gabigol teria sido visto com uma jovem mineira, bem mais nova que seus 28 anos, enquanto Rafaella viajava com amigas. Os dois chegaram a apagar todas as fotos juntos nas redes sociais, o que reforçou os boatos de separação.>

Na época, Gabigol reagiu publicamente. Em resposta a uma matéria publicada pelo portal Leo Dias, que dava como certas as traições, o jogador negou com veemência qualquer envolvimento extraconjugal.>

“Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal. Foi publicada hoje uma matéria com informações distorcidas e completamente falsas. Entendo que figuras públicas estejam mais expostas, mas isso não justifica a propagação de mentiras. Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo que envolve sua continuidade ou não foi conversado e decidido entre nós, com respeito e maturidade”, declarou na ocasião.>

Durante o breve período em que esteve solteiro, Gabigol aproveitou suas férias no Rio de Janeiro. Participou de festas, reencontrou amigos e até teve um reencontro com Bruna Griphao, ex-affair com quem já havia sido visto em ocasiões anteriores, como no Rock in Rio de 2019 e na Sapucaí em 2020. >

ApNo último dia 20 de junho, os dois estiveram juntos na Funkbox, evento comandado por Dennis DJ. Apesar da proximidade, tudo não passou de um reencontro casual. Atualmente, a atriz mantém um relacionamento mais estável com Renan Machado, irmão da cantora Anitta.>

A reconciliação entre Gabigol e Rafaella aconteceu pouco antes do retorno do jogador ao Cruzeiro. No dia 20 de julho, durante a partida contra o Juventude, o atacante marcou um golaço e celebrou com um gesto carinhoso para Rafaella: formou um coração com as mãos em direção às arquibancadas e publicou a imagem nas redes sociais, marcando a namorada. Ela retribuiu com uma repostagem e uma legenda simples, porém significativa: “Nós”.>

Desde então, Rafaella voltou a frequentar os jogos do Cruzeiro e tem sido vista com frequência ao lado do atleta. No último dia 4 de julho, durante uma entrevista ao programa TV Fama, nos bastidores de um show da dupla Henrique e Juliano, ela revelou um desejo que pode selar ainda mais essa nova fase do casal. “Quero muito ser mamãe. Quem sabe no ano que vem, já está na agenda!”, afirmou, sorridente.>