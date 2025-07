FLAGRANTE

Influenciadora presa em shopping é internada, e mãe diz que ela sofre de hipomania

A mulher de 35 anos foi detida no Paseo, nessa terça-feira (29), tentando furtar uma calça, segundo a polícia

Tharsila Prates

Publicado em 30 de julho de 2025 às 22:02

Priscila (Pri) Ruas compartilha imagens nas redes sociais de lugares luxuosos Crédito: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora de 35 anos detida por tentativa de furto no Shopping Paseo, em Salvador, nessa terça-feira (29), está internada em uma clínica. Após depoimento à polícia, Priscila Ruas Pedreira foi alvo de uma internação compulsória. A mãe de Priscila disse à TV Record nesta quarta (30) que a filha sofre de hipomania e que, "se fosse mau caratismo dela", seria a favor da prisão.>

Hipomania é uma manifestação do transtorno bipolar e se caracteriza por um desequilíbrio do estado de humor no qual surgem estados de excitação, euforia, insônia e pensamento acelerado. "É como se fosse uma adrenalina, que a faz querer comprar tudo", explicou a mãe.>

Ela disse ainda que a filha, conhecida como Pri Ruas, tomou por 1 ano um remédio para dormir que causaria hipnose e alucinação. Priscila chegou a ter overdose do medicamento, segundo a mãe, foi internada na UTI e sofreu alguns surtos. A mãe citou o episódio de Praia do Forte, onde a Delegacia de Proteção Ambiental registrou um boletim de ocorrência contra a moça por furto qualificado em janeiro deste ano. Ela realizou compras no valor de R$ 2.046,00 no cartão de crédito de uma amiga. >

A mãe, no entanto, credita o caso às crises de ansiedade da filha. "Ela achou que o cartão fosse dela. Se tivesse pego o cartão da amiga de propósito, ela não teria informado o endereço dela", disse a mãe.>

A versão da mãe sobre o caso em Praia do Forte é semelhante à de Priscila, que, em depoimento à época, relatou que estava sob efeito de medicação e que não sabia o que tinha feito. Ela disse que sofre de depressão, pânico e que toma 16 remédios por dia, sendo de cinco a oito comprimidos do medicamento Zolpidem para dormir. Ela também informou à polícia que "o remédio tem como efeito 'amnésia total'".>

"A interrogada informa que não lembra de nada do ocorrido. Que usa o Zolpidem há quatro anos, que de seis meses para cá seu pai teve um AVC, que foi afastada pelo INSS [Instituto Nacional do Seguro Social] do trabalho. Que faz acompanhamento com psiquiatra e psicólogo", apontou o B.O. sobre a resposta de Pri acerca da justificativa para ter realizado as compras. Ela anexou no processo os relatórios de dois médicos psiquiatras afirmando sua condição de saúde.>