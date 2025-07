MESMO NOME

Blogueira é confundida com influencer presa por furto em Salvador e se defende: 'Sou inocente'

Mulheres têm nome igual e são parecidas

Esther Morais

Publicado em 30 de julho de 2025 às 09:33

À esquerda, blogueira que foi presa, à direita, influenciadora que foi confundida Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Priscilla Ruas (@pripelasruas) foi às redes sociais se defender após ser confundida com a blogueira Priscila Ruas (@priruas), presa por suspeita de furtar itens dentro de um shopping de Salvador na terça-feira (29). >

As duas mulheres têm aparência e nome parecidos, mas a vítima da confusão mora no Rio de Janeiro e foi pega de surpresa ao ganhar seguidores e dezenas de comentários em suas publicações. "Nunca imaginei passar por uma situação como essa. Estão me confundindo com uma menina que cometeu crime na Bahia", disse, chocada. >

"Comecei a ver um pessoal da Bahia me seguindo e comentando 'e as bolsas?', 'não foi essa a menina presa em Salvador?' Achei que era alguém querendo me sacanear, mas os perfis que estavam comentando eram fechados, até que um rapaz veio comentar e meu namorado entrou em contato com ele", conta. >

Foi a partir disso que a carioca entendeu o que estava acontecendo e fez uma série de publicações esclarecendo que não se trata da mesma pessoa. "Não esperava passar por isso. Mais uma prova de que internet às vezes é muito boa, mas às vezes também é perigosa. Não sou eu, sou inocente", acrescentou. >

Priscilla Ruas, do Rio de Janeiro, tem 32 mil seguidores e faz conteúdo sobre turismo, hospedagens e gastronomia. Já Pri Ruas desativou as redes sociais - apenas a conta do TikkTok permanece ativa - e se apresentava como profissional da área comercial e publica conteúdos sobre moda e lifestyle.>

Ela foi detida na tarde desta terça-feira (29) após furtar mercadoria em uma loja localizada no Shopping Paseo, no bairro Itaigara, em Salvador. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a suspeita é conduzida por um policial militar e deixa o estabelecimento com uma bolsa na cabeça. Funcionários e clientes aparecem filmando a saída da mulher. >