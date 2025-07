FLAGRANTE

Influenciadora é presa por tentativa de furto em shopping de Salvador e sai de loja com bolsa na cabeça

Ocorrência foi registrada nesta terça-feira (29)

Uma mulher foi detida na tarde desta terça-feira (29), após furtar mercadoria em uma loja localizada no Shopping Paseo, no bairro Itaigara, em Salvador. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a suspeita é conduzida por um policial militar e deixa o estabelecimento com uma bolsa na cabeça. Funcionários e clientes aparecem filmando a saída da mulher. >