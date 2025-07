DESVIO DE CONDUTA

PM é afastado por suspeita de vender armas da corporação em Salvador

Corregedoria apura caso

Um policial militar foi afastado das atividades operacionais por suspeita de vender duas armas pertencentes à instituição em Salvador. O caso foi confirmado nesta quarta-feira (30) pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), e as vendas teriam ocorrido em junho deste ano. >

A Corregedoria instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as circunstâncias envolvendo o caso. O afastamento foi adotado como medida cautelar enquanto prosseguem as apurações, mas a corporação não confirmou nome e onde o PM é lotado. >

Em nota, a Polícia Militar disse que não compactua com qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes e todos os fatos serão rigorosamente apurados, com a adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.>

Confira a nota da PM na íntegra:

A Polícia Militar da Bahia informa que instaurou, por meio de sua Corregedoria, Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as circunstâncias envolvendo a suposta venda de duas armas pertencentes ao material bélico da Instituição. >

O policial militar citado na denúncia foi afastado das atividades operacionais, como medida cautelar adotada pela unidade enquanto prosseguem as apurações. >

A Corporação reafirma seu compromisso com a ética, a legalidade e a disciplina, não compactuando com qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes. Todos os fatos serão rigorosamente apurados, com a adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.>