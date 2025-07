FINANÇAS

Saiba quando vale a pena sacar o FGTS antes da demissão ou aposentadoria

Especialistas explicam prós e contras das modalidades disponíveis de saque do fundo

Larissa Almeida

Publicado em 31 de julho de 2025 às 07:00

FGTS Crédito: Agência Brasil

Os trabalhadores com carteira assinada têm o direito de, em caso de demissão, rescisão contratual ou aposentadoria, receber o dinheiro referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Acontece que, atualmente, também é possível sacar a quantia do fundo mesmo sem esses requisitos. Mas vale mesmo a pena? >

De acordo com o economista Marcelo Ferreira, a resposta é variável. “Se o fundo for usado para quitar dívidas que tem valores muito altos, em tese, vale a pena, porque ele tem uma taxa de juros menor e, nesse caso, a pessoa estaria trocando uma dívida com uma taxa de juros maior por uma menor”, aponta. >

Além do saque do FGTS pelos motivos já citados, existe a modalidade do saque-aniversário, que permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo de sua conta no mês de seu aniversário. A adesão a essa opção é voluntária e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. Na Bahia, R$ 294,9 milhões foram sacados até junho, segundo a Caixa Econômica Federal. >

FGTS 1 de 5

Marcelo Ferreira indica que essa forma de saque compromete a segurança financeira do empregado. “Se o trabalhador usar o saque-aniversário, ele perde direito do saque do FGTS se houver demissão sem justa causa, criando um comprometimento de uma reserva de emergência muito importante. Então, é preciso refletir muito antes de fazer essa decisão e verificar se há outras fontes de segurança financeira”, pondera. >

Outro caso previsto de saque do FGTS é para a compra da casa própria, quando o saldo do FGTS pode ser utilizado para aquisição, construção, liquidação ou amortização do saldo devedor de imóvel residencial. Para isso, é necessário que o trabalhador tenha ao menos três anos de vínculo com o fundo, não possua financiamento ativo no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), e o imóvel esteja localizado na cidade onde reside ou trabalha. >

O saque também é permitido em situações de doença grave, como câncer ou HIV, tanto para o titular da conta quanto para seus dependentes. É preciso apresentar laudos médicos e documentação oficial que comprove o diagnóstico. Já situações de calamidade pública, como enchentes ou deslizamentos, o FGTS pode ser liberado para moradores da área atingida, desde que haja decreto governamental e o trabalhador comprove residência na região afetada. >

Para esses casos específicos, o economista e educador financeiro Edisio Freire acredita que vale a pena o saque do FGTS antes de demissão ou aposentadoria. “No caso da casa própria, você está adquirindo um bem com valor agregado e importante para a família e, em caso de saúde ou calamidade, esse dinheiro pode ser importante”, justifica. >