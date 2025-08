INJUSTIÇA

Prefeitura de Itabuna demite professoras por cumprimentarem ACM Neto

Profissional alega estar sofrendo perseguição política após encontro com o político

Pombo Correio

Publicado em 31 de julho de 2025 às 22:21

Funcionárias da Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro apareceram em vídeo ao lado de ACM Neto Crédito: Reprodução

Durante a celebração dos 115 anos de emancipação política do município de Itabuna, no sul do estado, o registro em que professoras da Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro aparecem cumprimentando o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) ganhou repercussão na cidade. A Missa em Ação de Graças na Catedral de São José, parte da comemoração oficial, foi realizada na última segunda-feira (28). Três dias depois, duas das docentes foram demitidas sem qualquer justificativa, segundo conta uma delas. >

Ao CORREIO, a professora Alline Nascimento alega que elas foram vítimas de “perseguição política”. "Quando o vi, eu falei: 'Nossa, que legal'. O pessoal que estava comigo já foi abraçando e eu também cumprimentei (ACM Neto). A gente puxou para fazer uma foto tranquila", relatou.>

Em nota, a prefeitura alegou que a demissão não possui motivação política e faz parte de uma "reestruturação administrativa da gestão" na instituição. Segundo a gestão municipal, diversos profissionais estão sendo desligados no processo (veja na íntegra no final da matéria). >

A docente disse ainda que, após a situação, ouviu de colegas e políticos locais que cumprimentá-lo havia sido um erro, porque o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), que é aliado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), considera ACM Neto um "inimigo mortal”. "Não sabia, só depois que tudo isso aconteceu eu vim saber", afirmou Alline Nascimento. >

O vídeo começou a repercutir na última terça-feira (29) e, desde então, Alline tem escutado comentários de colegas sugerindo que as pessoas que aparecem nas imagens poderiam ser demitidas. "A gente soube que o prefeito estava querendo a cabeça de todo mundo que tinha saído na foto, porque a gente tinha visto que ACM tinha colocado um vídeo na rede social dele". >

O comunicado veio oficialmente nesta quinta-feira (31). Além dela, uma segunda professora chegou a ser demitida, mas, segundo Alline, não quis se manifestar por medo de outras retaliações. Uma terceira professora da instituição também teria despertado a "fúria" da gestão. No entanto, trata-se de uma profissional concursada.>

"Uma colega chegou a ponto de falar: 'não pode tirar (foto), não, porque aí você está traindo o governo'. Sabe? Coisa desnecessária", lamentou a professora, ao afirmar ter pedido que um amigo vereador interviesse na situaçã. De acordo com Alline, o legislador disse que o "prefeito estava irredutível" e que estaria tratando as pessoas que saíram na foto como "opositores tramando contra o governo". O diretor da instituição, segundo Alline, não prestou qualquer auxílio na situação.>

Alline é massoterapeuta e o emprego como professora na Escola Profissionalizante era a sua principal fonte de renda. "Essa perda agora me gerou um certo desconforto, porque eu não esperava", expressa.>

Veja na íntegra a nota da prefeitura de Itabuna:>

"A Prefeitura Municipal de Itabuna esclarece que não há qualquer fundamento na acusação de perseguição política envolvendo a substituição de uma profissional que atuava na Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro.>

A mudança ocorreu de forma pontual e faz parte de um processo normal de reestruturação administrativa da gestão. A referida profissional mantinha vínculo empregatício com uma empresa terceirizada, em regime temporário, sem qualquer relação de estabilidade com o quadro efetivo do município. >

Importante ressaltar que a empresa está em processo de desligamento de diversos funcionários, o que reforça o caráter administrativo da decisão.>

Reiteramos que este governo não compactua com práticas de perseguição política e respeita integralmente a liberdade de expressão e a escolha individual de cada cidadão. Tentativas de politizar decisões administrativas corriqueiras não contribuem com a verdade e buscam criar uma narrativa distorcida dos fatos.>