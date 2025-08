'PRAÇA DA MÃOZINHA'

Suspeitos com celulares roubados são detidos durante ação conjunta no Comércio

Abordagem foi durante o reforço no trabalho de inteligência e investigação contra crimes em coletivos

Equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (Derrc) identificaram na tarde desta sexta-feira (1º) três suspeitos com celulares roubados durante atuação conjunta na Praça Marechal Deodoro, conhecida como ‘Praça da Mãozinha’, na região do Comércio, no Centro de Salvador. >