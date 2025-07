CASO RARO

Jovem de 23 anos dá à luz a quadrigêmeos em maternidade de Salvador

Chances de ter quadrigêmeos é de aproximadamente uma em 700 mil gestações

Millena Marques

Publicado em 31 de julho de 2025 às 07:41

Maria Stephanie de Jesus de Santana teve quadrigêmeos no dia 16 de julho Crédito: SMS/Divulvação

Uma jovem de 23 anos deu à luz a quadrigêmeos na Maternidade José Maria de Magalhães Netto (MJMM), localizada no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. Natural de Cipó, no Nordeste baiano, Maria Stephanie de Jesus de Santana teve três meninos e uma menina no último dia 16. >

Conduzido pela médica obstetra, Micheline de Andrade, o nascimento dos quadrigêmeos foi realizado por cesariana, com o apoio de uma equipe multiprofissional composta, entre obstetras, anestesistas, pediatras, enfermeiros e técnicos de enfermagem. As chances de ter quadrigêmeos são raras, de aproximadamente 1 em 700 mil gestações, segundo a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. >

Por serem prematuros, os quatro bebês permanecem internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) da MJMM. O estado de saúde deles é considerado estável, mas ainda não há previsão de alta, já que os recém-nascidos necessitam de acompanhamento contínuo para o desenvolvimento adequado e ganho de peso. >

“Trata-se de um parto raro, que exige atenção redobrada, planejamento e atuação conjunta de diversas áreas da saúde. Estamos satisfeitos com o bom andamento do quadro clínico dos bebês e com o sucesso do procedimento”, declarou Pedro Paulo Bastos Filho, diretor técnico da maternidade. >

Maria Stephanie vive com o esposo há sete anos. O casal, que já tem uma filha de seis anos, enfrenta agora um novo desafio: a criação dos quadrigêmeos em meio a uma situação de vulnerabilidade social. A jovem está desempregada e conta com o apoio da rede de saúde e da solidariedade da sociedade para suprir as necessidades básicas dos recém-nascidos. >

“Foi um susto saber que eram quatro, mas fui bem acompanhada desde o início. Agora, minha maior preocupação é conseguir dar a eles o que precisam. Qualquer ajuda será uma bênção”, afirmou Maria Stephanie, emocionada. >

Parto aconteceu na Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Netto 1 de 3

A maternidade organiza, por meio do Serviço Social, uma campanha de arrecadação para auxiliar a família. Entre os itens mais urgentes estão fraldas (RN e P), roupas de bebê, lençóis, mantas, itens de higiene, leite infantil, além de berços, carrinhos e outros móveis essenciais. >

Pessoas interessadas em colaborar podem procurar diretamente a equipe social da Maternidade José Maria de Magalhães Netto, que fará a ponte entre os doadores e a família. >