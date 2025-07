DENÚNCIA

Sem ambulância, motociclista é socorrido com ajuda porta e caminhonete em cidade baiana

Moradores alegam que Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está inoperante; prefeitura nega

Millena Marques

Publicado em 30 de julho de 2025 às 13:00

Acidente em Oliveira dos Brejinhos Crédito: Reprodução

Uma colisão entre uma moto e um carro mobilizou os moradores de Oliveira dos Brejinhos, no Centro Sul da Bahia. Isso porque a população usou uma porta de madeira como maca e uma caminhonete para levar o motociclista, que ficou gravemente ferido, ao hospital da cidade. Moradores alegam que a unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está inoperante. A prefeitura, sob gestão do prefeito Ferrugem (PT), nega as acusações. >

O caso aconteceu na noite do dia 22 de julho, uma terça-feira, às 19h20. A moto colidiu com o carro na Avenida Engenheiro Antônio Leite do Vale, a principal da cidade, em frente ao Posto Hora. A vítima ficou no chão por cerca de uma hora, aguardando o socorro. Há relatos que episódios como esse já aconteceram na cidade. >

De acordo com moradores, a unidade do Samu não opera desde que a única ambulância disponível no município capotou, em 20 de abril deste ano. “Além disso, todas as demais ambulâncias da rede municipal estariam quebradas, o que deixou a população completamente sem assistência de emergência”, disse um morador ao CORREIO, que preferiu não se identificar por meio de represálias. >

“Diante da gravidade da situação e da demora no atendimento, populares decidiram agir. Usaram uma porta de madeira como maca improvisada para transportar o motociclista até uma caminhonete, que foi utilizada para levá-lo ao hospital local”, escreveu o morador. A reportagem tentou contato com o motociclista, mas não obteve sucesso. Não há informações sobre o quadro de saúde dele. >

O caso gerou revolta e indignação local, especialmente porque a cidade promoveu festejos de São Pedro, de 27 a 29 de junho, com atrações de peso. A grade contou com Wesley Safadão, artista com o cachê mais alto do São João na Bahia. Para subir aos palcos, o cantor cobrou R$ 1,1 milhão pelo show. >

O São Pedro de Oliveira dos Brejinhos ainda teve nomes como Amado Batista e Murilo Huff, que cobraram, respectivamente, R$ 560 mil e R$ 500 mil para se apresentar na cidade. Os artistas foram contratados com recursos municipais. A informação está disponível no Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, do Ministério Público. >

Em nota oficial, a Prefeitura de Oliveira dos Brejinhos disse que o Samu continua em operação na cidade. A gestão afirmou que, após o capotamento da ambulância em abril, a Secretaria Municipal de Saúde realizou todos os trâmites necessários para aquisição de nova viatura e renovação de frota, via Ministério da Saúde, inclusive sendo contemplado através do Novo Pac. >

“Contudo, para a lacuna de tempo entre processos e aquisição, foi adaptado um veículo em condições para atuar no SAMU, com devido conhecimento da Central Regional de Urgência (CRU)”, diz trecho da nota. A prefeitura disse que, na noite do dia 22 de julho, a ambulância realizava uma transferência hospitalar, via regulação entre o Hospital Municipal João Cupertino da Silva e o Hospital Geral do Estado (HGE) e por isso não estava disponível para o caso de emergência. >

A nota foi publicada nas redes sociais há uma semana. De acordo com moradores, o perfil da prefeitura desativou os comentários da publicação após revolta da população. >

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e faz parte da Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel de atendimento às urgências. A disponibilidade dos serviços, no entanto, é uma responsabilidade das gestões locais, pois o Samu é custeado de forma tripartite. Ou seja, o governo federal repassa os valores de investimento e custeio a estados e municípios, que complementam os recursos e se tornam responsáveis pelo funcionamento do serviço. A Secretaria Estadual de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que o Samu é de responsabilidade do município.>

Nota da prefeitura na íntegra >

O município de Oliveira dos Brejinhos esclarece a toda população que o serviço SAMU continua em atividade/funcionamento. O acidente ocorrido, em abril, que trouxe perda total a viatura não fechou o serviço SAMU. O município, através da Secretaria Municipal de Saúde realizou todos os trâmites necessários para aquisição de nova viatura e renovação de frota, via Ministério da Saúde, inclusive sendo contemplado através do Novo Pac. Contudo, para a lacuna de tempo entre processos e aquisição, foi adaptado um veículo em condições para atuar no SAMU, com devido conhecimento da Central Regional de Urgência (CRU). Defronte as dificuldades, a administração atua com zelo e foco, mantendo serviço ativo, de modo que no primeiro semestre foram realizados aproximadamente 200 (duzentos) atendimentos pré-hospitalar móvel realizado pela equipe de suporte básico de vida terrestre. >

Quanto ao dia específico do acidente na cidade, na data de 22/07, que demandava um socorro de urgência, esclarecemos que a viatura SAMU estava em ocorrência, realizando uma transferência hospitalar, via regulação, vaga zero, entre o Hospital Municipal João Cupertino da Silva e o Hospital Geral do Estado (HGE). >

Salienta-se que a partir do reconhecimento da situação de frotas e demandas de saúde, a nova administração pública assumiu objetivo de qualificação de frota. Hoje, o município dispõe de 11(onze) ambulâncias, alocadas entre os serviços hospitalares, SAMU e comunidades da zona rural. Também, a prefeitura municipal vai adquirir 06 (seis) ambulâncias com recursos próprios, 03 (três) delas já licitadas; através de parceria com o Estado, receberemos mais 01 (uma); e ainda outra viatura de renovação de frota SAMU, totalizando 08 (oito) ambulâncias. Para melhor qualificação também há 01 (uma) Van e 01 (um) micro-ônibus para o serviço de TFD em parceria firmada com o governo Estadual. >