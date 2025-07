AGRESSÃO

Guarda municipal envolvido em morte de homem durante festa na Bahia é preso

Vídeo mostra rapaz apanhando com golpes de cassetete

Um guarda municipal identificado como Gilmar Santos de Matos foi preso na quarta (30) suspeito de agredir e matar um homem com golpes de cassetete em Santaluz, no interior da Bahia. A agressão aconteceu na festa de aniversário de 90 anos da cidade e a vítima, Marcelo Silva Santos, 33 anos, morreu após cinco dias internado. >

Testemunhas gravaram vídeo que mostra Marcelo sendo agredido por guardas municipais na festa, no dia 16 de julho. Eles estariam tentando dispersar o público e na ocorrência feita pela polícia alegaram que havia uma briga generalizada.>

Ver essa foto no Instagram

Muito ferido Marcelo foi socorrido pelos próprios guardas e por bombeiros civis para o Hospital Municipal, onde ficou cinco dias internado em estado grave. Ele morreu no último dia 21, mas a causa oficial não foi divulgada. >

O guarda, que não teve nome divulgado, e os colegas foram afastados das atividades depois do episódio. Familiares fizeram protesto pedindo por justiça e afirmando que Marcelo não representava risco algum quando foi atacado.>

A prefeitura da cidade informou que um processo interno vai investigar a conduta dos servidores envolvidos. "Já foram afastados todos os envolvidos nessa trágica ação da Guarda Municipal. Deixo muito claro que nós da gestão, não compactuamos com a agressão e muito menos iremos acobertar qualquer tipo de ação dessa natureza", disse o prefeito da cidade, Dr. Arismário Barbosa (Avante).>

O caso foi registrado na delegacia da cidade. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal também instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Em nota, a Guarda se solidarizou com os familiares. "Solidarizamo-nos com os familiares e amigos neste momento de imensa dor e consternação. Informamos que, tão logo os fatos chegaram ao conhecimento da instituição, a Corregedoria requereu a identificação do grupamento envolvido e imediato afastamento das ruas".>