ELEIÇÕES 2026

Instituto Paraná: ACM Neto lidera nova pesquisa e venceria disputa para o governo do estado

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 25 e 29 de julho

Num segundo cenário simulado, quando são apresentados aos eleitores apenas os nomes do vice-presidente nacional do União Brasil e do atual governador da Bahia, ACM Neto se mantém na liderança com 59,4%, enquanto Jerônimo fica com 30,8%. Já o percentual dos eleitores que votariam em branco ou nulo registraria 5,9%, enquanto que os que não sabem ou não opinaram respondem por 4%.>